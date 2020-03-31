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Дума отсрочила до 1 января 2021 года обязательную предустановку российского ПО на гаджеты

13:20 31.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Срок вступления в силу требования о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российского потребителя, сдвигается с 1 июля этого года на 1 января 2021 года. Соответствующие поправки (текст есть в распоряжении ТАСС) Госдума приняла во вторник при рассмотрении законопроекта, наделяющего правительство РФ правом введения режима ЧС.

Требование о предустановке с 1 июля 2020 года российского ПО на гаджеты было введено опубликованным 2 декабря 2019 федеральным законом. Согласно документу, перечень технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки будет определять правительство РФ.

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