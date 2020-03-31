Налог на проценты по вкладам будет браться с сумм свыше 60 тыс. руб. - Мишустин

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей будет браться с сумм, превышающих 60 тыс. рублей, пояснил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

"Налог не будет распространяться на сами счета, речь идет только о процентных доходах по ним, причем первые 60 тыс. рублей процентного дохода облагаться налогом не будут", - сказал Мишустин.