На карантин закрыли город Волхов в Ленинградской области

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Город Волхов в Ленинградской области закрыли на карантин. Ограничения начали действовать сегодня в 9 утра.

Постановление об ограничении въезда и выезда подписал глава администрации Волховского района Алексей Брицун. По данным местных СМИ, в городской больнице находятся три человека с подтверждённым коронавирусом, двое из них вернулись из Европы.

В свою очередь слушатели радио «Говорит Москва» сообщают, что на выезде из Волхова дорогу перекрыли бетонными блоками.