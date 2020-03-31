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НОВОСТИ

На карантин закрыли город Волхов в Ленинградской области

14:00 31.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Город Волхов в Ленинградской области закрыли на карантин. Ограничения начали действовать сегодня в 9 утра.

Постановление об ограничении въезда и выезда подписал глава администрации Волховского района Алексей Брицун. По данным местных СМИ, в городской больнице находятся три человека с подтверждённым коронавирусом, двое из них вернулись из Европы.

В свою очередь слушатели радио «Говорит Москва» сообщают, что на выезде из Волхова дорогу перекрыли бетонными блоками.  

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