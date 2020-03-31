Более 800 человек скончались в Испании от коронавируса за сутки

14:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Испании за сутки от коронавируса скончались более 800 человек. Число заражённых достигло 94 тыс. 417, сообщает Минздрав королевства.

Там уточнили, что всего с начала пандемии в стране от инфекции умерли 8 тыс. 189 человек, 19 тыс. 259 пациентов — выздоровели. Таким образом, заболевших в Испании стало больше, чем в Китае. Говорит Москва