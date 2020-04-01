В Саратовской области будет введен пропускной режим
09:20 01.04.2020 Источник: Коммерсант.ru
В Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса вводится пропускной режим. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Александр Стрелюхин.
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим. Пропуск для передвижения по территории региона гражданам должен выдать работодатель, чья деятельность не приостановлена в условиях ограничений. Коммерсантъ
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