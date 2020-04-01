В Саратовской области будет введен пропускной режим

09:20 Источник: Коммерсант.ru

В Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса вводится пропускной режим. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Александр Стрелюхин.

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим. Пропуск для передвижения по территории региона гражданам должен выдать работодатель, чья деятельность не приостановлена в условиях ограничений. Коммерсантъ