В марте рубль пережил наихудшее падение с января 2015 года

09:32 Источник: Газета.Ru

Рубль пережил в марте наихудшее падение с января 2015 года, потеряв 14,7% к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи. В 2015 году рубль упал на 18,7% к американской валюте.

Рубль к евро за март упал также на 14,7%.

За завершившийся первый квартал рубль потерял 20,9% к доллару и 19,7% к евро. Газета.Ru