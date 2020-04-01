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НОВОСТИ

В марте рубль пережил наихудшее падение с января 2015 года

09:32 01.04.2020 Источник: Газета.Ru

Рубль пережил в марте наихудшее падение с января 2015 года, потеряв 14,7% к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи. В 2015 году рубль упал на 18,7% к американской валюте.

Рубль к евро за март упал также на 14,7%.

За завершившийся первый квартал рубль потерял 20,9% к доллару и 19,7% к евро.  Газета.Ru

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