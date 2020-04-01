Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1%

10:00 Источник: RNS

С 1 апреля 2020 года в России на 6,1% будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР). «Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля индексируются на 6,1% – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за 2019 год», - говорится в сообщении.

Как отметили в ПФР, повышение затронет 3,8 млн пенсионеров, включая 3,2 млн получателей социальной пенсии, из которых 2,1 млн человек получает ее в связи с инвалидностью, а 1 млн – в связи с потерей кормильца. RNS