Роспотребнадзор предписал всем гражданам соблюдать дистанцию не менее одного метра
10:32 01.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все граждане должны соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга, ограничение не распространяется на поездки в такси. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованном в среду на официальном портале нормативно- правовых актов.
"Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее одного метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси", - говорится в документе.
НОВОСТИ
- 10:27 01.04.2020
- Приложение для контроля соблюдения карантина начали тестировать в Москве
- 10:20 01.04.2020
- В мире число зараженных коронавирусом превысило 750 тысяч
- 10:05 01.04.2020
- Совладельцу "Зимней вишни" предъявлено обвинение в даче взятки
- 10:03 01.04.2020
- В Москве выписали из больницы еще 45 выздоровевших от коронавируса
- 10:00 01.04.2020
- Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1%
- 09:54 01.04.2020
- МКБ предоставил более 8 млрд рублей крупнейшей золотодобывающей компании РФ
- 09:32 01.04.2020
- В марте рубль пережил наихудшее падение с января 2015 года
- 09:20 01.04.2020
- В Саратовской области будет введен пропускной режим
- 09:05 01.04.2020
- Трамп заявил о том, что будет участвовать в переговорах о ценах на нефть вместе с РФ и Саудовской Аравией
- 09:00 01.04.2020
- Более 1000 россиян вывезли из Индии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать