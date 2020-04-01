Роспотребнадзор предписал всем гражданам соблюдать дистанцию не менее одного метра

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все граждане должны соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга, ограничение не распространяется на поездки в такси. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованном в среду на официальном портале нормативно- правовых актов.

"Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее одного метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси", - говорится в документе.