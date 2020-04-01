МКБ предоставил более 8 млрд рублей крупнейшей золотодобывающей компании РФ

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Московский кредитный банк (МКБ) в марте подписал договор о невозобновляемой кредитной линии с АО «Полюс Красноярск» (группа «Полюс»). В рамках соглашения компания получила более 8 млрд рублей на финансирование ее деятельности.

«ГК «Полюс» является одним из ключевых партнёров МКБ, чья миссия – это обеспечение богатства нашей страны, - отмечает заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев. - Компания обладает колоссальными запасами золота, и мы надеемся, что помощь банка позволит нарастить объемы добычи, ввести в строй новые месторождения».

«Полюс» — крупнейший производитель золота в России, одна из пяти ведущих золотодобывающих компаний в мире по объёму производства. Согласно данным отчета о запасах руды и минеральных ресурсах компании за 2018 год, «Полюс» занимает третье место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по объёмам запасов и ресурсов. Основные производственные объекты группы расположены на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).