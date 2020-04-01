В Москве выписали из больницы еще 45 выздоровевших от коронавируса

10:03

Из медучреждений Москвы выписаны еще 45 пациентов, излевичшихся от коронавируса. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, общее количество выздоровевших в мегаполисе составляет 115 человек.

«Надеемся, что эта позитивная тенденция будет усиливаться», - заявила Ракова, по данным которой, все выписанные из стационаров горожане чувствуют себя хорошо.

Напомним, сейчас больных с коронавирусной инфекцией лечат в восьми городских стационарах: ГКБ № 40 (Коммунарка), ИКБ № 1, ИКБ № 2, госпиталь для ветеранов войн на Шабаловке, ДГКБ им. З.А. Башляевой, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова (новый Перинатальный корпус) и ГКБ № 15 им. О.М. Филатова.

В РФ объявлена неделя самоизоляции, в Москве не работают развлекательные, досуговые и культурные учреждения, торговые центры. Горожан обязали оставаться дома и выходить из квартир только в экстренных случаях.

