Приложение для контроля соблюдения карантина начали тестировать в Москве
10:27 01.04.2020
"В соглашении будет прописано, что приложение должно быть подключено к интернету и сетям сотовой связи, позволяющим установить местонахождение в определенной геолокации в городе Москве. Кроме того, пациент соглашается на фотографирование и одновременную идентификацию по документу, удостоверяющему личность, а также передачу этих сведений в Единый центр хранения и обработки данных. Это необходимо, чтобы правоохранительные органы могли контролировать соблюдение режима изоляции", - отметил Лысенко.
После установки приложение запросит у пользователя разрешения для сервисов определения местоположения, СМС-оповещения и фотокамеры смартфона. Для регистрации в приложении гражданам на карантине будет необходимо ввести номер телефона, а затем проверочный код, который придет на этот номер. QR-код для доступа в приложение не требуется, но для дальнейшей работы пользователю необходимо сделать свое фото.
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