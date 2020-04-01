Приложение для контроля соблюдения карантина начали тестировать в Москве

10:27

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, добровольно выбравших пребывание на дому и обязавшихся соблюдать карантин, разрабатывают и тестируют в Москве. Данное приложение не планируется использовать в отношении всех граждан в столице. Об этом сообщает в среду 1 апреля ТАСС со ссылкой на руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко. По его словам, после подписания информированного согласия гражданам на карантине выдается техническое средство или предлагается закрытая ссылка на приложение. "Ведется разработка и внутреннее тестирование мобильного приложения "Социальный мониторинг", которое необходимо для контроля соблюдения режима изоляции гражданами, у которых официально подтверждена новая коронавирусная инфекция и которые проходят лечение на дому. Это позволит обеспечить безопасность окружающих и избежать дальнейшего распространения коронавируса", - сказал Эдуард Лысенко. Граждане, которые переносят инфекцию в легкой форме, могут лечиться дома. В этом случае они подписывают соглашение, в котором обязуются использовать телемедицинскую информационную систему для получения врачебных консультаций. В перспективе они будут также давать обязательство установить и использовать мобильное приложение "Социальный мониторинг".



"В соглашении будет прописано, что приложение должно быть подключено к интернету и сетям сотовой связи, позволяющим установить местонахождение в определенной геолокации в городе Москве. Кроме того, пациент соглашается на фотографирование и одновременную идентификацию по документу, удостоверяющему личность, а также передачу этих сведений в Единый центр хранения и обработки данных. Это необходимо, чтобы правоохранительные органы могли контролировать соблюдение режима изоляции", - отметил Лысенко.



После установки приложение запросит у пользователя разрешения для сервисов определения местоположения, СМС-оповещения и фотокамеры смартфона. Для регистрации в приложении гражданам на карантине будет необходимо ввести номер телефона, а затем проверочный код, который придет на этот номер. QR-код для доступа в приложение не требуется, но для дальнейшей работы пользователю необходимо сделать свое фото.