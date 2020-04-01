"Газпром" возобновил поставки газа в Китай по "Силе Сибири" после ремонта

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки газа из России в Китай по газопроводу "Сила Сибири" возобновились 31 марта после завершения плановых профилактических работ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе "Газпрома".

"Поставки газа китайским потребителям возобновлены и идут в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.