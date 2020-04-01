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НОВОСТИ

В Крыму в связи с распространением коронавируса будет введен карантин - Аксенов

11:05 01.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Крыма в связи с распространением коронавируса в ночь на 2 апреля введут в регионе карантин. На Крымском мосту организуют пункты проверки автотранспорта, сообщил в среду на ежедневном совещании глава региона Сергей Аксенов.

"С 00:00 [2 апреля] будет введение карантинных мероприятий, мы сейчас выверяем правовую ситуацию. С 00:00 на Крымском мосту будет выставлен блокпост. 100% досмотр всего автомобильного транспорта", - сказал Аксенов.

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