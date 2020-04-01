Первому каналу сегодня исполняется 25 лет

11:25 Источник: НГ-Online

Днем рождения Первого канала - главного телеканала страны - считается 1 апреля 1995 года, когда он начал свое вещание под названием «Общественное российское телевидение» (ОРТ). Нынешнее наименование «Первый канал» появилось осенью 2002 года.

В субботу 4 апреля (10.15 мск.) на Первом канале выйдет документальный фильм «25 лет спустя» о ключевых событиях в жизни Первого, о людях, которые его создают и о программах, без которых его невозможно представить.

О самых важных мгновениях в кадре и за кадром за четверть века в фильме расскажут его бессменный гендиректор с 1999 года Константин Эрнст, ведущие Александр Масляков, Максим Галкин, Дмитрий Дибров, Алексей Пиманов, Елена Малышева, Арина Шарапова, Леонид Якубович, Александр Гордон, Юлия Меньшова, Юлия Барановская, Александр Васильев, Дмитрий Борисов и многие другие – руководство, режиссеры, операторы.

Вера Цветкова