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Неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу в поселке Коммунарка

12:05 01.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу из пистолета у подъезда дома в Новой Москве в поселке Коммунарка. Один человек пострадал – его госпитализировали.

Стрелявшего ищут, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.  Эхо Москвы

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