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Рособрнадзор может провести итоговые контрольные дистанционно - врио главы ведомства

13:00 01.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всероссийские проверочные работы могут быть проведены в дистанционном формате в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил в среду врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев в эфире "Домашнего часа", который Минпросвещения проводит совместно с соцсетью "ВКонтакте".

"Если ситуация будет ухудшаться, мы, в принципе, рассматриваем вариант, что всероссийские проверочные работы можно будет провести в дистанционной форме", - сказала Музаев.

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