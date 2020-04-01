Рособрнадзор может провести итоговые контрольные дистанционно - врио главы ведомства
13:00 01.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всероссийские проверочные работы могут быть проведены в дистанционном формате в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил в среду врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев в эфире "Домашнего часа", который Минпросвещения проводит совместно с соцсетью "ВКонтакте".
"Если ситуация будет ухудшаться, мы, в принципе, рассматриваем вариант, что всероссийские проверочные работы можно будет провести в дистанционной форме", - сказала Музаев.
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