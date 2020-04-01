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Рособрнадзор может разрешить регионам РФ самим определить сроки ОГЭ на фоне коронавируса

13:20 01.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Регионы РФ сами смогут определить сроки проведения ОГЭ в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил в среду врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев в эфире "Домашнего часа", который Минпросвещения проводит совместно с соцсетью "Вконтакте".

"Если ситуация усугубится, она будет вообще плохая, то единственная форма, связанная с девятыми классами, - это регион сам определит расписание: раньше или позже они проведут. Но прием документов на поступление в колледжи будет, скорее всего, единым для всех, он будет сдвинут подальше по срокам, ближе к осени", - сказал Музаев.

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