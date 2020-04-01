Автовладельцы просят продлить действие водительских прав на полгода из-за коронавируса

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федерация автовладельцев России (ФАР) обратилась к правительству с просьбой автоматически продлить срок действия водительских прав на полгода из-за эпидемии коронавируса, сообщается на сайте объединения.

"В настоящий момент при обмене водительского удостоверения с момента выдачи которого прошло 10 лет, гражданину требуется предоставление медицинской справки. В условиях призыва властей ограничить социальные контакты и перейти на режим самоизоляции посещение медицинских учреждений связано с риском распространения коронавируса", - отмечается в сообщении.

В ФАР также указывают, что сейчас во многих регионах транспортные комиссии не работают. Это значит, что россияне, чья работа непосредственно связана с вождением автомобиля, могут ее потерять из-за сложностей с продлением срока действия прав. "Использование автомобиля в настоящее время - острая потребность и необходимость многих людей, к тому же, для сотен тысяч граждан это и трудовая деятельность, и направлять их за медицинской справкой - значит, подвергать необоснованному риску", - предупреждает ФАР.

При этом продление действия прав на полгода никак не повлияет на безопасность дорожного движения, заверили в ФАР.