Изменений в планах провести парад Победы 9 мая нет - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никакие решения по изменению планов провести парад Победы в Москве 9 мая в связи с угрозой распространения коронавируса не принимались, но ситуация мониторится.

"Никаких иных решений не принималось, ситуация мониторится", - сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.