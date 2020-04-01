Изменений в планах провести парад Победы 9 мая нет - Песков
14:12 01.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Никакие решения по изменению планов провести парад Победы в Москве 9 мая в связи с угрозой распространения коронавируса не принимались, но ситуация мониторится.
"Никаких иных решений не принималось, ситуация мониторится", - сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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