Законопроект о кредитных каникулах из-за коронавируса принят Госдумой
15:12 01.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Госдума приняла законопроект о кредитных каникулах из-за коронавируса. Документ одобрили в окончательном, третьем чтении.
Каникулы предусмотрены для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжёлой ситуации из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Закон предусматривает каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Заёмщик может просить об отсрочке до шести месяцев, если его доход за предыдущий месяц снизился по сравнению со среднемесячными доходами за минувший год на 30% и более. Говорит Москва
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