Законопроект о кредитных каникулах из-за коронавируса принят Госдумой

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Госдума приняла законопроект о кредитных каникулах из-за коронавируса. Документ одобрили в окончательном, третьем чтении.

Каникулы предусмотрены для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжёлой ситуации из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Закон предусматривает каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Заёмщик может просить об отсрочке до шести месяцев, если его доход за предыдущий месяц снизился по сравнению со среднемесячными доходами за минувший год на 30% и более. Говорит Москва