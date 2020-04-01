Песков сообщил, что Путин "держит социальную дистанцию" из-за коронавируса
15:32 01.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Кремле сообщили об отказе Путина от рукопожатий из-за коронавируса. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства «держит социальную дистанцию».
Спикер Кремля также проинформировал, что сегодня Владимир Путин проведёт совещание с правительством в дистанционном формате. Президент будет в Ново-Огарёве и воспользуется режимом видеоконференции.
По словам Пескова, глава государства в последнее время предпочитает работать дистанционно по защищённым каналам связи. Говорит Москва
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