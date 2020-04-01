Песков сообщил, что Путин "держит социальную дистанцию" из-за коронавируса

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Кремле сообщили об отказе Путина от рукопожатий из-за коронавируса. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства «держит социальную дистанцию».

Спикер Кремля также проинформировал, что сегодня Владимир Путин проведёт совещание с правительством в дистанционном формате. Президент будет в Ново-Огарёве и воспользуется режимом видеоконференции.

По словам Пескова, глава государства в последнее время предпочитает работать дистанционно по защищённым каналам связи. Говорит Москва