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Песков сообщил, что Путин "держит социальную дистанцию" из-за коронавируса

15:32 01.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Кремле сообщили об отказе Путина от рукопожатий из-за коронавируса. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства «держит социальную дистанцию».

Спикер Кремля также проинформировал, что сегодня Владимир Путин проведёт совещание с правительством в дистанционном формате. Президент будет в Ново-Огарёве и воспользуется режимом видеоконференции.

По словам Пескова, глава государства в последнее время предпочитает работать дистанционно по защищённым каналам связи.  Говорит Москва

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