Ачинский глиноземный комбинат обновил парк горнотранспортной техники

15:15

Фото пресс-службы АГК

На Ачинском глиноземном комбинате (АГК) компании РУСАЛ продолжается обновление горнотранспортной техники. На эти цели в 2020 году будет выделено около 1,5 млрд руб.

В марте на АГК уже прибыла первая партия новой техники в составе 6 автосамосвалов БелАЗ и экскаватора Liebherr. Стоимость этого оборудования превышает 300 млн руб.

Обновление парка тяжелых машин проводится по долгосрочной инвестиционной программе, сообщают на предприятии. В задачах - поддерживать темп вскрышных работ для эффективной отработки существующих карьеров.

Новые машины позволят повысить производительность труда и сократить затраты на технологический процесс добычи сырья. Они имеют высокие эксплуатационные характеристики, более экономичны по расходу горючего и смазочных материалов. Водительские кабины имеют улучшенный обзор и систему управления, оборудованы удобными сиденьями и климатическими системами.

Для удобства и быстроты транспортировки с завода-изготовителя, эти большегрузные машины прибывают на АГК по железной дороге в разобранном состоянии. Здесь они проходят квалифицированную сборку. Для этого, а также дальнейшей эксплуатации и ремонта подобной техники предприятие оснащено всем необходимым.

Всего в 2020 году РУСАЛ инвестирует около 1,5 млрд руб. в приобретение для рудников предприятия нескольких десятков современных машин отечественного и иностранного производства. Это автосамосвалы, экскаваторы, буровые станки, колесные и гусеничные бульдозеры различного назначения, грейдеры, топливозаправщики и др.

Специалисты АГК учитывают опыт использования подобных машин на добывающих площадках других компаний и выбирают конкретные модели под свои требования.

Техническое перевооружение комбината не ограничивается приобретением новой горнотранспортной техники. В целом в 2020 году в модернизацию производственных мощностей будет вложено свыше 3,5 млрд. руб.



