Ачинский глиноземный комбинат обновил парк горнотранспортной техники
15:15 01.04.2020
|Фото пресс-службы АГК
В марте на АГК уже прибыла первая партия новой техники в составе 6 автосамосвалов БелАЗ и экскаватора Liebherr. Стоимость этого оборудования превышает 300 млн руб.
Обновление парка тяжелых машин проводится по долгосрочной инвестиционной программе, сообщают на предприятии. В задачах - поддерживать темп вскрышных работ для эффективной отработки существующих карьеров.
Новые машины позволят повысить производительность труда и сократить затраты на технологический процесс добычи сырья. Они имеют высокие эксплуатационные характеристики, более экономичны по расходу горючего и смазочных материалов. Водительские кабины имеют улучшенный обзор и систему управления, оборудованы удобными сиденьями и климатическими системами.
Для удобства и быстроты транспортировки с завода-изготовителя, эти большегрузные машины прибывают на АГК по железной дороге в разобранном состоянии. Здесь они проходят квалифицированную сборку. Для этого, а также дальнейшей эксплуатации и ремонта подобной техники предприятие оснащено всем необходимым.
Всего в 2020 году РУСАЛ инвестирует около 1,5 млрд руб. в приобретение для рудников предприятия нескольких десятков современных машин отечественного и иностранного производства. Это автосамосвалы, экскаваторы, буровые станки, колесные и гусеничные бульдозеры различного назначения, грейдеры, топливозаправщики и др.
Специалисты АГК учитывают опыт использования подобных машин на добывающих площадках других компаний и выбирают конкретные модели под свои требования.
Техническое перевооружение комбината не ограничивается приобретением новой горнотранспортной техники. В целом в 2020 году в модернизацию производственных мощностей будет вложено свыше 3,5 млрд. руб.
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