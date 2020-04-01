Госдума разрешила продавать лекарства через интернет

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Госдума разрешила продажу лекарств через интернет. Нижняя палата парламента одобрила такой законопроект сразу во втором и третьем чтении.

Документ разрешает дистанционную продажу безрецептурных препаратов. При этом правительству дали право санкционировать онлайн-торговлю рецептурными лекарствами в условиях чрезвычайной ситуации или при угрозе эпидемии.



Законопроект вступит в силу после официального опубликования. Говорит Москва

