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НОВОСТИ

Госдума разрешила продавать лекарства через интернет

16:00 01.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Госдума разрешила продажу лекарств через интернет. Нижняя палата парламента одобрила такой законопроект сразу во втором и третьем чтении.

Документ разрешает дистанционную продажу безрецептурных препаратов. При этом правительству дали право санкционировать онлайн-торговлю рецептурными лекарствами в условиях чрезвычайной ситуации или при угрозе эпидемии.

Законопроект вступит в силу после официального опубликования.  Говорит Москва

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