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НОВОСТИ

Число инфицированных коронавирусом в Испании превысило 100 тысяч

16:32 01.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 102 136 случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили в среду в Минздраве королевства.

По данным ведомства, 9 053 человека умерли, 22 647 пациентов выздоровели. Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид (29 840). Таким образом, число летальных исходов и инфицированных в стране продолжает расти быстрыми темпами.

Во вторник днем ведомство информировало о 94 417 заболевших и 8 189 жертвах эпидемии. Число инфицированных в королевстве превысило количество выявленных случаев в Китае.

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