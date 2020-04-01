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НОВОСТИ

Подозреваемый в нападении с мачете на продавца задержан в Москве

16:25 01.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Москве задержан подозреваемый в нападении с мачете на продавца. Мужчина оказал сопротивление полицейским, им пришлось применить табельное оружие. В результате операции пострадавших нет.

Как пишет агентство «Москва», инцидент произошёл сегодня в «Магните» на Селигерской улице. Мужчина украл из магазина банку кофе, несколько раз ударив ножом продавца. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Ранее сообщалось, что врачи пытаются спасти пострадавшему руку.  Говорит Москва

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