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НОВОСТИ

Применение к бизнесменам статьи об организации преступного сообщества будет ограничено

17:00 01.04.2020 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ограничении применения к предпринимателям 210 статьи Уголовного кодекса (Организация преступного сообщества).

Как отмечается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, "под действие данной статьи не подпадают учредители, участники, руководители, члены органов управления и работники юридических лиц или их структурных подразделений только в силу организационно-штатной структуры организации и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией, либо в связи с осуществлением организацией предпринимательской или иной экономической деятельности".

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