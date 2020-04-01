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Рост числа заразившихся коронавирусом прекратился - власти Ломбардии

17:12 01.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Власти Ломбардии объявили о прекращении роста числа заразившихся коронавирусом. В настоящее время ситуация вышла на стабильный уровень, — сообщил губернатор Аттилио Фонтана. По его словам, меры сдерживания принесли результат, но ослаблять их рано. Ломбардия стала центром вспышки коронавируса в Италии.  Эхо Москвы

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