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Минфин зарезервировал 1,4 трлн руб. на борьбу с коронавирусом

17:40 01.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Минфин РФ зарезервировал средства в объеме 1,2% ВВП на меру по борьбе с коронавирусом и на поддержку экономики. Об этом он доложил, выступая на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей (1,2% ВВП)", - сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что Путин поставил перед правительством задачу поддержать граждан и экономику. "Вся подготовительная работа была проведена нами максимально оперативно. В течение суток мы сформировали необходимые изменения в законодательство и уже на следующий день - 26 марта - рассмотрели их на заседании правительства", - отчитался Мишустин, добавив, что Госдума и Совет Федерации одобрили федеральные законопроекты, которые предусматривают реализацию предложенных президентом инициатив.

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