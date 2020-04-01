Введение режима ЧС в России в связи с коронавирусом не обсуждается - Песков

18:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, не обсуждается", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.