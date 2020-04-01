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НОВОСТИ

Ситуация с продуктами во всех регионах РФ стабильная - вице-премьер Абрамченко

20:15 01.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Регионы России формируют постоянный двухмесячный запас основных продуктов, ситуация стабильная во всех субъектах. Об этом в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Такая стабильная ситуация во всех регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Регионы формируют постоянный двухмесячный запас основных продуктов", - сказала она.

Абрамченко отметила, что правительство в ежедневном режиме с Минсельхозом, Минпромторгом и ФТС России мониторит ситуацию с наличием продовольствия. По ее словам, пик спроса пришелся на 14 и 15 марта. Сейчас ажиотажного спроса на товары, в том числе длительного хранения, не отмечен.

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