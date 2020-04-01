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НОВОСТИ

Декларировать доходы по вкладам будет не нужно - Минфин

20:30 01.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый налог в 13% на доходы с вкладов свыше 1 млн рублей и инвестиций в ценные бумаги не потребует от граждан дополнительного декларирования своих доходов. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

"Декларирование доходов гражданами или какое-либо иное дополнительное оформление не потребуется. Расчет налога будет осуществлять налоговый орган автоматически на основе сведений о суммах выплаченных гражданину процентов, которые будут представлять банки", - отмечается в сообщении.

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