Граждане РФ соблюдают режим самоизоляции достаточно эффективно - МВД

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса, правонарушений фиксируется немного. Об этом в среду сообщил в эфире телеканала "Россия 24" замначальника Главного управления обеспечения охраны общественного порядка Станислав Наумов.

"Граждане соблюдают режим самоизоляции достаточно эффективно. <...> В целом по стране фиксируется незначительное число нарушений в данной сфере", - сказал он.