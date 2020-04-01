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Граждане РФ соблюдают режим самоизоляции достаточно эффективно - МВД

21:15 01.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса, правонарушений фиксируется немного. Об этом в среду сообщил в эфире телеканала "Россия 24" замначальника Главного управления обеспечения охраны общественного порядка Станислав Наумов.

"Граждане соблюдают режим самоизоляции достаточно эффективно. <...> В целом по стране фиксируется незначительное число нарушений в данной сфере", - сказал он.

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