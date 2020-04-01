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Андрей Воробьев дал разъяснения по наиболее интересующим жителей вопросам о противодействии пандемии

21:14 01.04.2020 Источник: НГ-Online

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в новом видеообращении к жителям остановился на наиболее волнующих вопросах по поводу ситуации вокруг распространения коронавируса:

Сегодня обращаюсь к вам для того, чтобы сообщить последние новости. Понимаю, что режим самоизоляции для многих испытание. Это по-прежнему самое главное, хотя, возможно, призывы к этому всем уже надоели. Почему это так важно? Потому что от коронавируса нет вакцины или лекарства. Поэтому карантин. Так быстрее вернемся к обычной жизни.

Плохая новость в том, что вирус распространяется - у нас 177 заболевших. Хорошая - что мало тяжелых. Чтобы успеть подготовиться, мы мобилизовали нашу систему здравоохранения и сейчас оперативно разворачиваем новые инфекционные койки.

Наша ключевая задача на сегодня - защитить врачей. Мы каждую неделю закупаем защитные костюмы, маски, другие средства, чтобы медики, которые сейчас рискуют больше всех, чувствовали себя безопаснее. Врачам отдельные слова благодарности, хотя этого мало, конечно. Также мы уже обеспечили масками сотрудников ГИБДД, они сейчас тоже в группе риска.

Мы продолжаем дезинфицировать подъезды, общественный транспорт. У многих возникают вопросы по получению новых выплат: 15 000 - для тех, кто остался без работы, и 3000 - для людей старше 65 лет. Пожалуйста, обращайтесь на Горячую линию (8-800-550-50-30), ее сотрудники обязательно дадут разъяснения.

Еще одна тема, которая сегодня всех беспокоит - это система пропусков. Действительно, программисты у нас, так же как и в Москве, готовят эту платформу. Конечно, она будет интегрирована с Москвой. На Mosreg.Ru будут все подробности. Конечно, забор строить никто не будет, не переживайте. Все будет работать максимально удобно, перед тем, как выйти из дома, нужно будет указать, куда вы намерены направиться, на работу или в определенный тип учреждения. Сделано это будет для того, чтобы не дать желающим погулять распространять вирус.

Мы понимаем, насколько важно сейчас информировать каждого. Нужно сделать так, чтобы не было слухов, сплетен, избавить вас от лишних переживаний и волнений в и без того сложное время. Берегите себя и будьте здоровы!

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