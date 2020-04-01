Эксперт поддержал ужесточение ответственности за распространение фейковых новостей
22:29 01.04.2020
Распространение недостоверных новостей сродни терроризму, считает основатель компании Group‑IB Илья Сачков, который поддерживает ужесточение ответственности за фейки в медиа.
"Есть сообщения, которые приводят к экономическим и другим последствиям, - сказал Сачков. - Простой вид терроризма с использованием высоких технологий - это телефонный терроризм, когда люди звонят и говорят, что заложена бомба. То, что сейчас мы имеем в интернете с распространением огромного количества фейк-информации по болезням - особенно это касается коронавируса - это является классическим терроризмом. Я полностью поддерживаю введение уголовного наказания за распространение подобных новостей".
Напомним, президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за несоблюдение карантина, согласно одной из статей документа предполагается наказание за распространение заведомо ложной общественно значимой информации в виде штрафов или заключение до пяти лет лишения свободы.
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