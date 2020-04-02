В США прибыл самолет с медоборудованием из России

23:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет из России с медицинским оборудованием для США прибыл в среду в нью- йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди. Об этом сообщили ТАСС в постпредстве РФ.

Договоренность об отправке из России в США самолета была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, с угрозой пандемии столкнулся сейчас весь мир, поэтому бороться с ней также нужно совместными усилиями.