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НОВОСТИ

В США прибыл самолет с медоборудованием из России

23:25 01.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет из России с медицинским оборудованием для США прибыл в среду в нью- йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди. Об этом сообщили ТАСС в постпредстве РФ.

Договоренность об отправке из России в США самолета была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, с угрозой пандемии столкнулся сейчас весь мир, поэтому бороться с ней также нужно совместными усилиями.

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