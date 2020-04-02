В США умер новорожденный с выявленным у него коронавирусом - губернатор штата Коннектикут
07:40 02.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новорожденный, у которого был выявлен коронавирус, умер в американском штате Коннектикут. Об этом сообщил в среду в своем "Твиттере" губернатор штата Нед Ламонт.
"Шестинедельного ребенка из Хартфорда госпитализировали без сознания на прошлой неделе и не смогли вернуть к жизни. Анализы подтвердили, что у новорожденного было COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом - прим. ТАСС)", - написал губернатор. "Мы считаем, что речь идет о смерти самого малолетнего ребенка из-за осложнений, связанных с COVID-19", - добавил Ламонт.
В Коннектикуте подтверждено 3 128 случаев заражения коронавирусом. 85 человек умерли.
По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано 209 071 случаев заражения коронавирусом. Умерли 4 633 человека, выздоровели 8 434.
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