У Бразилии возникли трудности в закупке медицинских товаров - глав минздрава

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав Бразилии испытывает трудности в закупке товаров медицинского назначения в связи с повышенным спросом на них со стороны богатых стран и опасается дефицита лекарств. Об этом в среду заявил глава ведомства Луис Энрике Мандетта.

"Мы надеемся, что в Китае возобновится более организованное производство, а страны, имеющие чрезвычайно высокую покупательскую способность, уже удовлетворят свои потребности и Бразилии удастся закупить часть того, что необходимо для защиты нашего народа", - сказал министр. Он также уточнил, что поставщики в одностороннем порядке отменили некоторые из уже оговоренных заказов. "Сегодня США отправили в Китай 23 самых больших грузовых самолета, чтобы забрать то, что они купили. Многие наши заказы, за счет которых мы ожидали пополнить запасы, были отменены", - пояснил Мандетта.

По словам политика, в ближайшие месяцы страна может аналогичным образом столкнуться с дефицитом самых обычных лекарств, поскольку основной мировой поставщик сырья для фарминдустрии - Индия - запретила экспорт этой продукции. "Если сегодня мы отчаянно пытаемся приобрести маски, то через 45-60 дней мы будем так же пытаться закупить сырье для производства лекарств, регулярно необходимых пациентам с хроническими заболеваниями", - полагает министр. По его мнению, ситуация, когда "около 95% сырья, от которого зависят жизни людей, производится в одной стране" является "безрассудством" .

В таких условиях глава Минздрава призвал более внимательно подходить к использованию индивидуальных средств защиты и, когда это возможно, стерилизовать их для повторного применения, а также минимизировать социальное взаимодействие и соблюдать режим самоизоляции. "Есть только одно решение - снизить потребление. Мы должны снизить нагрузку на всю систему", - считает Мандетта.