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За сутки от коронавируса в Нью-Йорке умерло более 270 человек - мэрия

07:30 02.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 270 человек умерли за сутки в американском городе Нью-Йорке от заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в среду на сайте мэрии крупнейшего города США.

Согласно этим сведениям, количество случаев заражения коронавирусом в мегаполисе увеличилось за сутки с 41 771 до 45 707. Число летальных исходов возросло с 1 096 до 1 374. В штате Нью-Йорк количество инфицированных за сутки выросло на 7 917 и составляет 83 712. Жертв насчитывается уже 1 941.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано 209 071 случаев заражения коронавирусом. Умерли 4 633 человека, выздоровели 8 434. Больше всего случаев заражения подтверждено в штатах Нью- Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Мичиган, Флорида и Массачусетс.

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