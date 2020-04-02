В Госдепе уверены, что РФ и США продожат оказывать друг другу гуманитарную помощь

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Соединенных Штатов в среду выразили уверенность в том, что РФ и США в будущем продолжат оказывать друг другу гуманитарную помощь.

"Обе страны предоставляли гуманитарную помощь друг другу во времена кризисов в прошлом и, без сомнения, будут делать это снова в будущем", - говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, распространенном в связи с прибытием в США российского самолета с медоборудованием. "Это время для совместной работы над борьбой с общим врагом, который угрожает жизням всех нас", - добавила она.