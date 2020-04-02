В США могут отменить некоторые внутренние рейсы и ограничить железнодорожное сообщение
08:40 02.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация США изучает возможность отмены некоторых внутренних рейсов в связи распространением в стране коронавируса. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в среду на брифинге в Белом доме.
Речь идет о воздушном сообщении с теми районами, где зафиксированы крупные очаги заболевания. "Конечно, мы изучаем эту возможность. Но сделав это вы тем самым по- настоящему подавляете такую невероятно необходимую отрасль", - подчеркнул Трамп. "Я рассматриваю те рейсы, которые идут в очаги распространения. Некоторые из этих рейсов мне не нравились с самого начала, но закрывать все до единого рейсы всех авиалиний - это очень жесткое решение. Но мы думаем относительно очагов", - добавил он.
Президенту был задан вопрос, рассматривают ли власти ситуацию с той точки зрения того, что принесет больший ущерб стране: экономические потери от остановки авиаперелетов или же угроза дальнейшего распространения вируса при их сохранении. "Мы проводим такие расчеты сейчас, мы очень пристально это изучаем", - ответил американский лидер.
Хозяин Белого дома добавил, что аналогичные меры обсуждаются и в отношении железнодорожного сообщения. "Такая же ситуация", - сказал он.
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