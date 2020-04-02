На рекордные 437 человек за сутки выросло количество случаев заражения в Индии

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии выросло со среды на рекордные 437 и составило к утру четверга 1 834 - на сегодня это самый высокий рост числа инфицированных в стране за сутки. Как сообщает индийское министерство здравоохранения и благополучия семьи на своем сайте, за 24 часа также было зарегистрировано шесть летальных исходов.

На утро среды общее число заразившихся составляло 1 397, умерших - 35. По информации министерства, на утро четверга в Индии зарегистрировано на лечении 1 649 пациентов, в числе инфицированных около 50 иностранцев. Кроме того, 144 человека выздоровели, 41 умер.

Премьер-министр Нарендра Моди призвал 23 марта власти всех штатов и союзных территорий обеспечить строгое соблюдение мер по поддержанию особого режима до 14 апреля включительно. Гражданам предписано никуда не ездить и по возможности не выходить из дома. Закрыты все города, в том числе Нью-Дели, Мумбаи, Калькутта, Ченнаи, Бангалор.