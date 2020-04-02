Голикова и Попова считают, что нерабочую неделю в стране следует продлить

09:00 Источник: Эхо Москвы

Нерабочую неделю в стране следует продлить. На этом настаивают вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Голикова уточнила, что делать это нужно в зависимости от ситуации в конкретном регионе. По словам Поповой, сегодня 45 субъектов находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса. Остальные субъекты — между третьей и четвертой, то есть там эпидемиологический процесс нарастает. Эхо Москвы