Голикова и Попова считают, что нерабочую неделю в стране следует продлить
09:00 02.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Нерабочую неделю в стране следует продлить. На этом настаивают вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Голикова уточнила, что делать это нужно в зависимости от ситуации в конкретном регионе. По словам Поповой, сегодня 45 субъектов находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса. Остальные субъекты — между третьей и четвертой, то есть там эпидемиологический процесс нарастает. Эхо Москвы
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