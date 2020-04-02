Экспортная цена на нефть Urals стала отрицательной
09:05 02.04.2020 Источник: RNS
Ценовые формулы на российскую нефть марки Urals 30 и 31 марта соответствовали отрицательным значениям, сообщает агентство Argus Media.
«Беспрецедентное падение мировых цен на нефть привело к парадоксальной ситуации на рынке нефти России в конце марта: ценовые формулы начали соответствовать отрицательным значениям», - говорится в материале.
Так, по данным агентства, котировка Argus fip Западная Сибирь Формула 30 марта была равна -1007 рублей за тонну (fip Нижневартовск), а 31 марта она составляла -1200 рублей за тонну. Таким образом, затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и ряда других расходов на эти суммы превышали среднюю стоимость Urals за указанный период. RNS
НОВОСТИ
- 09:32 02.04.2020
- Трамп считает, что Россия и Саудовская Аравия договорятся по ценам на нефть
- 09:20 02.04.2020
- Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету - ФМБА
- 09:00 02.04.2020
- Голикова и Попова считают, что нерабочую неделю в стране следует продлить
- 08:50 02.04.2020
- На рекордные 437 человек за сутки выросло количество случаев заражения в Индии
- 08:40 02.04.2020
- В США могут отменить некоторые внутренние рейсы и ограничить железнодорожное сообщение
- 08:20 02.04.2020
- В Госдепе уверены, что РФ и США продожат оказывать друг другу гуманитарную помощь
- 08:10 02.04.2020
- Коронавирусом заразился министр здравоохранения Израиля - СМИ
- 07:50 02.04.2020
- У Бразилии возникли трудности в закупке медицинских товаров - глав минздрава
- 07:40 02.04.2020
- В США умер новорожденный с выявленным у него коронавирусом - губернатор штата Коннектикут
- 07:30 02.04.2020
- За сутки от коронавируса в Нью-Йорке умерло более 270 человек - мэрия
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать