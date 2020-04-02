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НОВОСТИ

Экспортная цена на нефть Urals стала отрицательной

09:05 02.04.2020 Источник: RNS

Ценовые формулы на российскую нефть марки Urals 30 и 31 марта соответствовали отрицательным значениям, сообщает агентство Argus Media.

«Беспрецедентное падение мировых цен на нефть привело к парадоксальной ситуации на рынке нефти России в конце марта: ценовые формулы начали соответствовать отрицательным значениям», - говорится в материале.

Так, по данным агентства, котировка Argus fip Западная Сибирь Формула 30 марта была равна -1007 рублей за тонну (fip Нижневартовск), а 31 марта она составляла -1200 рублей за тонну. Таким образом, затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и ряда других расходов на эти суммы превышали среднюю стоимость Urals за указанный период.  RNS

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