Около 60% населения полностью поддерживают меры по борьбе с коронавирусом в РФ - опрос

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 60% жителей России полностью поддерживают предпринимаемые правительством РФ меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в стране, еще чуть больше 30% одобряют большинство из них, следует из соцпроса, проведенного командой сайта стопкоронавирус.рф.

"В целом 91% опрошенных разделяют то, что делается: почти 59% опрошенных целиком поддерживают меры правительства РФ, еще 32% поддерживают большинство из них. Около 6% заявили, что не согласны с большинством принятых мер, и только 3% не поддерживают их вообще", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте.