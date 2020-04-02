Более 120 колоний ФСИН РФ начнут с 7 апреля шить медицинские маски

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 120 исправительных колоний РФ с 7 апреля развернут производство медицинских масок, необходимых для защиты от коронавируса, в трех колониях во вторник уже пошили 132 тысячи масок, сообщил ТАСС глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов со ссылкой на предоставленные Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН России) данные.

"Давно пора использовать возможности ФСИН, тем более, что у службы проведена ревизия свободных мощностей, производственных и трудовых. Они знают все свои резервы и возможности. По данным, которые предоставила ФСИН, с 7 апреля начнут изготовление масок 122 колонии, в трех исправительных колониях 31 марта уже произвели 132 тысячи медицинских масок", - сказал Кутепов.