Срок рассмотрения заявлений на семейный капитал сократится с месяца до 10 дней - Мишустин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления, сокращающего сроки рассмотрения заявлений на получение материнского капитала с одного месяца до 10 рабочих дней. Об этом он сообщил, открывая заседание правительства.

"Еще одно постановление существенно упрощает процедуру получения материнского капитала, в том числе за счет перевода этой госуслуги в электронный формат, - сказал премьер. - Сроки рассмотрения заявлений сократятся в три раза - с одного месяца до 10 рабочих дней".