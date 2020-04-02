0
0
127
НОВОСТИ

Срок рассмотрения заявлений на семейный капитал сократится с месяца до 10 дней - Мишустин

13:00 02.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления, сокращающего сроки рассмотрения заявлений на получение материнского капитала с одного месяца до 10 рабочих дней. Об этом он сообщил, открывая заседание правительства.

"Еще одно постановление существенно упрощает процедуру получения материнского капитала, в том числе за счет перевода этой госуслуги в электронный формат, - сказал премьер. - Сроки рассмотрения заявлений сократятся в три раза - с одного месяца до 10 рабочих дней".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 02.04.2020
Число умерших от коронавируса в Испании за сутки увеличилось на 950 и превысило 10 тысяч
0
10
14:12 02.04.2020
Минск не сможет закупить у РФ нефть по $4 за баррель без рыночного предложения - Песков
0
11
14:05 02.04.2020
Церковь Греции перенесла Пасху на конец мая
0
38
14:00 02.04.2020
В Крыму задержали двоих подозреваемых в попытке примкнуть к террористам в Сирии - УФСБ
0
42
13:32 02.04.2020
Лукашенко заявил, что не против единой валюты в Союзном государстве, но только нейтральной
0
100
13:10 02.04.2020
Путин после 16:00 мск выступит с новым обращением к гражданам
0
160
13:05 02.04.2020
Мировые цены на продовольствие снизились из-за пандемии и падения цен на нефть - ФАО
0
146
13:02 02.04.2020
В Подмосковье вводятся меры поддержки бизнеса в сложный период, вызванный коронавирусом
0
132
12:32 02.04.2020
Более 120 колоний ФСИН РФ начнут с 7 апреля шить медицинские маски
0
166
12:20 02.04.2020
Около 60% населения полностью поддерживают меры по борьбе с коронавирусом в РФ - опрос
0
184

Возврат к списку