Лукашенко заявил, что не против единой валюты в Союзном государстве, но только нейтральной
13:32 02.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против введения единой валюты в Союзном государстве, но только это должна быть нейтральная валюта. Такое мнение он высказал в четверг в интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Белоруссии.
"У нас есть договор о создании Союзного государства. Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся. Даже возьмем самый серьезный, который сегодня обсуждается. Допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский", - сказал Лукашенко.
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