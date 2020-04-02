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НОВОСТИ

Церковь Греции перенесла Пасху на конец мая

14:05 02.04.2020

Синод Элладской православной церкви, состоявшийся 1 апреля в режиме телеконференции, принял решение перенести празднование Пасхи на конец мая. "Мы молимся, чтобы опасность скорее миновала, чтобы духовенство и верующие смогли отпраздновать Светлое Воскресение нашего Господа торжественным всенощным богослужением на Отдание великого праздника Пасхи, т. е. в ночь со вторника 26 мая на среду 27 мая", - объявили греческие епископы во во главе с Афинским архиепископом Иеронимом II.

Элладские иерархи привели примерно те же аргументы, что и ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл, когда призвал верующих РПЦ воздержаться от посещения храмов: спасение души возможно и вне храма, достаточно искренней молитвы наедине с самим собой.

Чтобы это сообщение не было воспринято в качестве первоапрельской шутки, приведем ссылку на официальный сайт Церкви Греции.

Редакция НГ-Религий


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