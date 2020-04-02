Минск не сможет закупить у РФ нефть по $4 за баррель без рыночного предложения - Песков
14:12 02.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия не сможет закупить у России 2 млн тонн нефти по цене $4 за баррель, если не будет соответствующего рыночного предложения. Такую точку зрения высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления белорусского премьера Сергея Румаса.
"Это вопрос конъюнктуры рыночной. Мы всегда говорим о рыночной конъюнктуре. Если будут такие времена, если будут предложения по таким ценам, значит, можно будет закупить, но если таких времен рыночных не наступит и даже если наступит, но будет отсутствовать предложение, тогда закупить не получится. Это абсолютно рыночная конъюнктура", - сказал представитель Кремля.
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