Число умерших от коронавируса в Испании за сутки увеличилось на 950 и превысило 10 тысяч

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 110 238 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили в четверг в Минздраве королевства.

По данным ведомства, 10 003 человека умерли, 26 743 пациента выздоровели. Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид (32 155). Таким образом, число летальных исходов и инфицированных в стране продолжает расти быстрыми темпами.