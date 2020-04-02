Число умерших от коронавируса в Испании за сутки увеличилось на 950 и превысило 10 тысяч
14:12 02.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 110 238 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили в четверг в Минздраве королевства.
По данным ведомства, 10 003 человека умерли, 26 743 пациента выздоровели. Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид (32 155). Таким образом, число летальных исходов и инфицированных в стране продолжает расти быстрыми темпами.
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